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Asfalt çalışması yapan kamyon 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Asfalt çalışması yapan kamyon 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Asfalt çalışması yapan kamyon 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kamyonun çekilmesi

İlk Müdahale Bild Direksiyon 

-Uçurumun çekilmesi
-İtfaiye ekibinin müdahalesi
-Yaralının çıkartılması
-Detaylar

( KASTAMONU )- Uçuruma uçan kamyonun sürücüsü 2,5 saatte kurtarılabildi KASTAMONU

- Kastamonu-Cide karayolu üzerinde asfaltlama çalışmasında kullanılan kamyon, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonda sıkışan sürücü, yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolu üzerinde bitümlü sıcak karışımı (BSK) asfaltlama çalışmasında kullanılan Murat Baysal idaresindeki 06 JUP 72 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre uçuruma yuvarlandı. Marin’in Viranşehir ilçesinden geldiği öğrenilen kamyonda sürücü Murat Baysal sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Cide itfaiye ekipleri ve sağlık sevk edildi. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri almasıyla birlikte kamyonda sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrasında kamyon sürücüsü Murat Baysal sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü Baysal, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Baysal, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (Vİ-
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