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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Asayiş ekiplerinden 'Gece Kuşu' operasyonu

Asayiş ekiplerinden 'Gece Kuşu' operasyonu

Yapılan operasyon

Akalan Hapis Cezası Hırsız 

-Detay

( İSTANBUL ) Asayiş ekiplerinden "Gece Kuşu" operasyonu- Dev operasyonda 56 şahıs gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul'da çeşitli ilçelerde çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 şüpheliye “Gece Kuşu” adlı operasyon düzenlendi.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin “Gece Kuşu” adlı operasyon neticesinde 140 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
“Gece Kuşu” adlı operasyonda, hırsızlık suçundan 45 yıl hapis cezası ile aranan Mustafa N., 5 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Mehmed D., 9 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Samet Y., 9 yıl hapis cezası ile aranan Mehmet B. 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan Nazan G. ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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