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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu

ASAT çalışanı makas atan sürücünün kurbanı oldu

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Er Kadın Elektrik Direği Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-arşiv

( ANTALYA )- Feci kazada ölen motosikletlinin kimliği belli oldu ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde makas atarak son sürat seyir halinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün çarparak ölümüne sebep olduğu motosiklet sürücüsünün ASAT çalışanı Hakkı Kök olduğu belirlendi. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden Hakkı Kök idaresindeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Kaldırımda bekleyen iki kadına çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine de çarparak yerinden kökledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. kaza anında üzerinde kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemeyen sürücünün Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT çalışanı Hakkı Kök olduğu belirlendi. (EG-
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