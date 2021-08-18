Asansörün üzerine düşen işçi ağır yaralandı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da asansör boşluğuna düşen işçi ağır yalandı. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 22. sokakta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yerinin 3. katında çalışan Meyil Demir (58), yük asansörüne bilmek için kapısını açıp adım attı. Boşluğa düşen işçi zemin kattaki asansörün üzerine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten asansörün üzerine düşen işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

