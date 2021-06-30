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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti

Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti

-Genel ve detay görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Bild Gesi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde asansör tamircisi K.A. asansörden düşerek hayatını kaybetti. Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binada özel bir asansör şirketi çalışanı olan 39 yaşındaki K.A. asansör montajı yaparken bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çalışma arkadaşları tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı halde olan K.A.’yı önce Polatlı Devlet Hastanesine ardından Ankara’ya sevk etti. Edinilen bilgiye göre, K.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. (OHÖ-BC -
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