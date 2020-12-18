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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Asansörde sıkıştı, kalbi durdu

Asansörde sıkıştı, kalbi durdu

İşçiye kalp masajı yapılması

Hastane Masaj Kalp Masajı Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-Bir süre kalp masajına devam edilmesi
-Asansörün görüntüsü
-Evin dış görüntüsü
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da Can-Kur ekiplerinin kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü işçi hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana’da asansörde sıkışan ve kalbi duran işçiyi, Can-Kur ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, asansörü tamir etmek için eve gelen işçi Turan Yağmur (53), işçi arkadaşının harekete geçirdiği kabinle tavanın arasında sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur’un kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından Yağmur’un kalbi yeniden çalıştı. İlk müdahalenin ardından Yağmur hastaneye kaldırıldı. Yağmur’un hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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