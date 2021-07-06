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Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını Cankur kurtardı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını Cankur kurtardı

Asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını Cankur kurtardı

İtfaiye ekiplerinin asansör kapısını açmaya çalışması

Polis Bild Kalp Krizi Damacana Irak 

-Cumhur Kozanoğlu’nun çıkartılması
-detay görüntüler

( ADANA )- Su dağıtıcısı, “İçeride kalp krizi geçirecektim” diyerek apartman yönetimine tepki gösterdi ADANA

- Adana’da arızalanan asansörde mahsur kalan su dağıtıcısını CANKUR ekipleri kurtardı. Kurtarma anı görüntülenen Cumhur Kozanoğlu, “İçeride kalp krizi geçirecektim” diyerek apartman yönetimine tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmana damacana getiren 55 yaşındaki su dağıtıcı Cumhur Kozanoğlu, asansöre bindi. 4’üncü kattayken asansör arızalanarak aniden durdu. Bunun üzerine Kozanoğlu, alarma basarak yardım istedi ancak yönetici apartmanda olmadığı için kimse su dağıtıcısını kurtaramadı. Bunun üzerine apartmandakiler durumu önce polise ardından da Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Cankur ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, asansörün kapısını levye ile açarak yarım saat mahsur kalan Cumhur Kozanoğlu’nu kurtardı. Kurtarma anı görüntülenirken Cumhur Kozanoğlu, apartman yönetimine tepki göstererek, “Şöyle bir baksan apartmana benziyor değil mi. Bizim TOKİ’de dahil asansör de bir kişi kalsın 3 dakika içerisinde kurtarırlar. Yönetici gitmişse anahtarı eşine bırakmaz mı. Ben böyle bir sorumsuzluğu hayatımda görmedim. Yarım saati geçti içerdeyim. Kalp krizi geçirecektim” dedi.

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