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Asansörde mahsur kalan genç kız KPSS’ye yetişemedi
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Asansörde mahsur kalan genç kız KPSS’ye yetişemedi

Asansörde mahsur kalan genç kız KPSS’ye yetişemedi

İtfaiye ekiplerinin genç kızı kurtarması

Genç Kız Sınav Cep Telefonu 

-- İtfaiye aracı ile sınava yetiştirme çabası

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan’da, asansörde uzun süre mahsur kalan genç kız Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yetişemedi. Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde ki bir apartmanın asansöründe mahsur kalan Feyzanur Gökçe, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. KPSS’ye gireceği için yanına cep telefonu almayan genç kız, yaklaşık 1 saat asansörde mahsur kalırken, durumu fark eden komşusunun 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Mahsur kalan Gökçe asansörden çıkarılırken, itfaiye ekipleri tarafından sınava yetiştirilmek üzere sınava gireceği okula anonslar eşliğinde götürüldü. Tüm çabalara rağmen geç kaldığı için sınava alınmayan Gökçe, üzülerek evine geri döndü. (EFS-
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