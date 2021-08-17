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Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Polis ekipleri

Şüpheli Ölüm Olay Yeri İnceleme Asansör Boşluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşlar
-Apartman
-Olay yeri şeridi
-Detaylar
-Hayatını kaybeden kız çocuğunun fotoğrafları

( İSTANBUL )- Kayıp olarak asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede öldü İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kız çocuğu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun asansör boşluğuna nasıl düştüğü ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Zümra Nur isimli kız çocuğu akşam saatlerinde kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu duyan mahalleli sakinleri çocuğu aramak için çalışmalara başladı.
Mahalleli vatandaşlar kız çocuğunu aradıkları esnada apartmanın asansör boşluğunda çocuğu baygın ve ağır yaralı şekilde buldu. Mahalliler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı asansör boşluğunda çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri küçük kızın şüpheli ölümüne ilişkin geniş çaplı çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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