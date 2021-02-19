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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı hastanede hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı hastanede hayatını kaybetti

Arşiv görüntüler

İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Elektrik Kesintisi Asansör Boşluğu Sağlık Ekipleri 

-Fotoğraflar

( SAKARYA )- 19 yaşındaki genç 8 gün sonra yaşamını yitirdi SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 11 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Sahilpark mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı esnada 5 katlı apartmanda bulunan 19 yaşındaki Kürşat Kaya, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. 19 yaşındaki genç 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kürşat Kaya’nın ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor. (EA-BCT-
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