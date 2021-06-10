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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Asansör boşluğuna düşen işçi yaralı olarak kurtarıldı

- Asansör boşluğuna düşen işçi yaralı olarak kurtarıldı

Kaza alanından genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Tekstil Atölyesi Asansör Boşluğu Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

-Yaralının kurtarılma görüntüleri
-Yaralının hastaneye götürülme görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olay, Beylikdüzü Beysan sanayi sitesinde bulunan bir tekstil atölyesinde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Ü.S., 2’inci katta bulunan asansörün yanında durduğu esnada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralı Ü.S.’yi düştüğü asansör boşluğundan kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambülans ile hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. (HP-ÖFA
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