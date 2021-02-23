Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

-İşçi sedye ile taşınırken



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 5 katlı bir inşaatın asansör boşluğuna düşen 43 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Olay, bugün saat 17.00 sularında Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan İsmail A. (43) isimli bir işçi, 3. Katta iken asansör boşluğuna düştü. Metrelerce yüksekten düşen işçi ağır şekilde yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılan talihsiz işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnşaat işçisi İsmail A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (FB-



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