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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Güneş Enerjisi Cenaze Aracı Havalandırma Boşluğu Polis Ekipleri Ölüm Haberi 

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntüler
-Sinir krizi geçiren aile yakınları
-Ölen şahsın cenaze aracına alınması
-Cenaze aracının gidişinden detay

( OSMANİYE )- Genç adamın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi OSMANİYE

- Osmaniye’de su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıktığı sırada asansörün arkasında bulunan havalandırma boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi üzerinde bulunan Palmiye Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası Mesut Iklıkçı (31) sabah saatlerinde su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıkmak istedi. Asansörün arka kısmında bulunan havalandırma boşluğunu kapatan mermerin kırılması sonucu genç adam 5. kattan aşağıya düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri şahsın havalandırma boşluğuna düştüğünü gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Iklıkçı’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Mesut Iklıkçı’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren bazı yakınları ise kontrol amaçlı olay yerinde bulundurulan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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