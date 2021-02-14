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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Artvinli vatandaştan eşine ilginç sevgililer günü hediyesi

Artvinli vatandaştan eşine ilginç sevgililer günü hediyesi

vatandaşın evine gelmesi

Sosyal Medya Sevgililer Günü Dolar Cep Telefonu 

-hediyeyi vermesi
-röportajlar
-detaylar

( ARTVİN -ÖZEL) ARTVİN

- Artvin’de bir vatandaş 2 yıldır evli olduğu eşine ‘14 Şubat sevgililer günü’ hediyesi olarak 5 kilogramlık Ayçiçek yağı hediye etti. O anları cep telefonuna kaydedip sosyal medya hesabına atınca büyük ilgi gördü.Ayçiçek yağına gelen zamlar vatandaşa mizah konusu olmaya devam ediyor. Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Yaşar Şimşek isimli bir vatandaş 2 yıllık eşine ‘14 Şubat sevgililer günü’ hediyesi olarak 5 kilogramlık Ayçiçek yağı aldı. İş dönüşü eve giderken aldığı yağı hediye paketi yapan Şimşek, evin mutfağında eşine takdim etti. Paketi açan eşi Gülay Şimşek aldığı hediye karşısında önce şaşırırken daha sonra eşine teşekkür ederek "Yemeklerde bol bol kullanacağım" dedi.
Yaşar Şimşek ise “Son günlerde yağa gelen zamlar sürekli gündemde, bende 'böyle bir şey yapayım' dedim. Eşim oldukça şaşırdı, uzun süre güldük. Umarım doların düşmesiyle yağa gelen zamlar da düşer” ifadelerini kullandı.
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