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Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Heyelan sonrası çekilmiş cep telefonu görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

Şiddetli Yağış Cep Telefonu 


- Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Artvin’in Yusufeli İlçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Çağlayan Köyü Ambarlı mevkide gerçekleşen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı. (EM-
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