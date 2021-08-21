Artvin-Yusufeli Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

- Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Artvin’in Yusufeli İlçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Çağlayan Köyü Ambarlı mevkide gerçekleşen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı. (EM-
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