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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ARTVİN - Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

ARTVİN - Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

- DSİ tarafından hazırlanan videoYusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı ARTVİN (AA) - Artvin 'de yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 250 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, gövde yüksekliği 250 metreye çıkan Yusufeli Barajı ve HES'in, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES'i geride bıraktığı belirtildi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü barajın gövdesine bugüne kadar 3 milyon 756 bin metreküp beton döküldüğü, bu miktarın 4 milyon metreküp olarak planlandığı ifade edildi. Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı ve HES'in milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

Milyon Kilovatsaat Sosyal Medya Lyon Gori Irak 

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