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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Artvin Valiliği'nden Ortaköy'de çıkan yangınla ilgili açıklama

Artvin Valiliği'nden Ortaköy'de çıkan yangınla ilgili açıklama

ARŞİV-

( ARTVİN ) ARTVİN

Can Güvenliği Trol 


- Artvin Valiliği il merkezine bağlı Ortaköy köyünde bu akşam çıkan yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün akşam saatlerinde ilimizin merkez ilçesine bağlı Ortaköy Köyü’nde yangın çıkmıştır. Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.
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