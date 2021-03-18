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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Artvin Valiliği'nden Dereiçi Köyü'ndeki yangınla ilgili açıklama

Artvin Valiliği'nden Dereiçi Köyü'ndeki yangınla ilgili açıklama

arşiv görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

Can Güvenliği Hasar Tespit Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 


- Artvin Valiliği dün Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yaşanan yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "İlimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi Köyü’nde 17.03.2021 tarihinde çıkan yangın, AFAD Başkanlığı’nın koordinesinde bir araya gelen ilimiz ve çevre illerdeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının acil müdahalesiyle saat 17:30 civarında kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak kontrol altına alınan yangının tamamen risksiz hale getirme çalışmalarına devam edilirken, olaydan etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Can kaybı ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın sonrasında yapılan ilk incelemelere göre, 35 bina (yaklaşık 60 konut), çok sayıda ahır ve samanlığın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, 20’ye yakın büyükbaş hayvanın ise telef olduğu tespit edilmiştir. Yangın sonrası oluşan hasar tespit, enkaz kaldırma, ekonomik-sosyal destek, enerji, haberleşme gibi birçok çalışmaya vakit kaybetmeden başlanmıştır. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte Yusufeli ilçe merkezine dönen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Valimiz Yılmaz Doruk başkanlığında Kaymakamlık binasında toplanarak yaraların en hızlı şekilde sarılmasına yönelik yapılacak çalışmaları maddeler halinde kararlaştırmış ve uygulamaya koymuştur" denildi.
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