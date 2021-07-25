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ARTVİN - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
ARTVİN - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

ARTVİN - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

- Türk Kızılay'ın çalışmaları - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çocuklar ilgilenmesi, vatandaşlarla konuşmasıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Artvin 'de sel bölgesinde incelemelerde bulunduARTVİN (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sel ve heyelanların ardından Artvin 'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.Sel bölgesinde Kızılay ekibinin çalışmalarına destek veren Kınık, selden etkilenen çocuklarla da yakından ilgilendi.Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel ve heyelanın ilk oluştuğu andan itibaren Türk Kızılay gönüllüleri ve şubelerinin bölgeye gelerek, vatandaşlara destek olduğunu söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ağırlıklı olarak beslenme hizmeti temelinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kınık, "Rize ve Artvin 'deki arama kurtarma, temizlik, iyileştirme faaliyetlerini yürüten kamu görevlilerine bu anlamda destek oluyoruz. Selden etkilenmiş olan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Artvin 'de yaklaşık 11 bin civarında öğün yemekle vatandaşlarımıza destek veriyoruz." dedi.
Bölgedeki vatandaşlara içme suyu konusunda da destek olduklarını ifade eden Kınık, "İçme suyu anlamında vatandaşlarımıza ciddi bir lojistik sağlıyoruz. Tırlarla her gün içme suları geliyor ve vatandaşlarımıza dağıtımları yapılıyor." diye konuştu.
Kınık, bu ve buna benzer afetlerin her zaman yaşanabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Ama zararlarını azaltmak elimizde. Riskleri önceden tespit edebilmek ve ona hazırlanmak, insanların hem kendilerini hem sahip oldukları varlıklarını korumaları açısından, öncesinde bir afet bilinci oluşturulması ve kendi aile planlamalarının yapılması ve kendi risklerini tespit edilmesi çok çok önemli. Tabi burada özellikle şehircilik, belediyecilik ve imar temelli yapılan çalışmalarda da tarım anlamında doğanın kullanılması noktasında alınacak, çıkarılacak çok çok dersler var. Her bir afet, bize yeni şeyler öğretiyor."Türk Kızılay'ın 153 yıldır millete hizmet, devlete ise destek verdiğini vurgulayan Kınık, "Bugün de gönüllülerimizle, şubelerimizle, çalışanlarımızla, bağışçılarımızın desteğiyle sel bölgesinde Rize, Artvin ve etkilenen bütün ilçelerinde yüzlerce Kızılaycı, onlarca ikram aracı, aşevi, afet kurtarma personeli, araç gereçle beraber sahadalar. Allah beterlerinden korusun. Bundan sonraki süreçlerde bir daha bu acıların yaşanmaması için, elimizden gelen tedbirlerin alınması için, vatandaşlarımız nezdinde bilinç oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kınık, vatandaşların Kızılaya desteklerini beklediklerini belirterek, "Bütün bu çabalar bağışçılarımızın destekleriyle gayretleriyle hayat bulabiliyor. Gönüllülerimizin katkılarıyla hayat bulabiliyor. Allah beterinden korusun, kaybettiğimiz canlara Cenab - ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Mal kayıpları yerine gelir, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını hep beraber el birliğiyle giderebiliriz. Tekrarlarının yaşanmamasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tedbirler Tarım Afet Bilinci İçme Suyu Kamu Görevlileri 

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