ARTVİN - Soylu: '(Arhavi'de) Sağlıklı, güvenilir, şehrin peyzajına imkan sağlayacak bir proje yapılacak'
ARTVİN - Soylu: "(Arhavi'de) Sağlıklı, güvenilir, şehrin peyzajına imkan sağlayacak bir proje yapılacak" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması - Soylu: - "Sağlıklı, güvenilir, şehrin peyzajına imkan sağlayacak Güneysuda yaptığımız bir proje gibi bir proje de burada yapılacak"ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin ’in Arhavi ilçesinde açıklamalarda bulundu. (1)
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