Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Artvin Ortaköy'deki yangının yaraları sarılıyor

Artvin Ortaköy'deki yangının yaraları sarılıyor

arşiv

( ARTVİN ) - ARTVİN

Samanlık Hasar Tespit Bakanlık 


- Artvin’de meydana gelen köy yangınında evleri yanan hane sahiplerine ilk etapta acil yardım ödeneği olarak 18 bin 500 TL nakdi yardım yapılırken, hasar tespit çalışması sonrası hak sahiplerine konut yapımı için gerekli işlemler başlayacak. Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde 31 Mart gecesi bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçrayarak 2 katlı 4 bina, 8 ahır ve 8 samanlık kullanılamaz hale gelmişti. Yangının ardından AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmasını tamamladı. Korku dolu anların yaşandığı köyde ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD acil yardım ödeneği kapsamında evi yanan vatandaşlara ilk etapta 15 bin lira ödeyecek. Ayrıca Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 bin 500 TL nakdi yardım, gıda ve giyim yardımı yapılacak. Öte yandan yangınla ilgili diğer çalışmalar Artvin İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülürken, hasar tespit çalışması sonrası hak sahipliği durumuna göre konut yapımı için gerekli işlemler başlatılacak. (AG-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement