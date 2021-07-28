ARTVİN - Murgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu (2)
- Cesedin ambulansa taşınması - Hastane önünden görüntü - Murgul Belediye Başkanın Hasan Çavuş'un Serdar Yiğit'in babasını ve ailesini sakinleştirmesiMurgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulunduARTVİN (AA) - Artvin 'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'daki sağanağın ardından akıntıya kapılarak Murgul Çayı'na sürüklenen Yiğit'in cenazesi, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre aşağıda bulundu.Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı. Olay yerinde inceleme devam ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım