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ARTVİN - Murgul'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ARTVİN - Murgul'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ARTVİN - Murgul'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor



: - Murgul'da Serdar Yiğit'i arama çalışmalarına ait fotoğraflarMurgul'da kayıp kişiye arama çalışmaları sürüyorArtvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (40) arama çalışmaları devam ediyor.Yiğit'i arama çalışmaları, Murgul Çayı'ndan başlayarak Borçka Baraj Gölü'ne kadar olan bölümde AFAD, JAK, JÖAK, PAK, Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerince yürütülüyor.Yüzeyi selin akıntıyla getirdiği ağaç parçalarıyla kaplı olan Murgul Çayı'ndaki arama çalışmalarında 75 dalgıç ve kıyıda arama yapan 158 görevlinin yanı sıra 2 kadavra köpeği görev alıyor.

Kadavra Sel 

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