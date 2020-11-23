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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Öğretmenler Günü'ne özel şarkı

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Öğretmenler Günü'ne özel şarkı

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Öğretmenler Günü"ne özel şarkı - Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan klip Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünden Öğretmenler Günü'ne özel şarkı - Söz ve bestesi kentte görev yapan öğretmenlere ait olan "Güldür Öğretmen" adlı şarkı ve klibi beğeni topladıARTVİN (AA) - Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip hazırlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında, eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesi ve toplu etkinlik yapılamaması üzerine Artvin 'de görevli öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için klip çekmeye karar verdi. Artvin Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmenleri Sercan Genç ve Ferhat Kırarslan, "Güldür Öğretmen" adlı şarkıyı yazıp besteledi. Müzik öğretmeni Gözde Küçükler'in seslendirdiği şarkıya çekilen klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın fotoğraflarına da yer verilen klibin çekimleri, Kemalpaşa Köprülü İlkokulu ile ilçenin doğal güzelliklerinin ön plana çıktığı yerlerde gerçekleştirildi.
Klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal Medya Şehit Koronavirüs Öğretmenler Öğretmen 

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