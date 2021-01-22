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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Artvin merkezli 5 ilde yolsuzluk operasyonu

Artvin merkezli 5 ilde yolsuzluk operasyonu

Emniyet tarafından çekilmiş cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

Adli Kontrol Yolsuzluk Kamu Görevlisi Yolsuzluk Operasyonu Cep Telefonu 


- Artvin merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda orman kesimi işlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan kamu görevlisi olan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında orman kesimi işlerinde yolsuzluk yaptığı ve kamuyu yaklaşık 6 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6’sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 şüpheliye yönelik Artvin merkezli İstanbul, İzmir, Bursa ve Uşak olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Olayla ilgili olarak yakalanan 16 şüpheli şahısla ilgili gerekli işlemlerin ardından 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkartılan şahıslardan kamu görevlisi olan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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