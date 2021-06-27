ARTVİN - Kimliğini evde unutan üniversite adayının yardımına polis koştu
- Güvenlik kamerası kayıtlarında polislerin adayın kimliğini okula yetiştirmesi Artvin 'de kimliğini evde unutan üniversite adayının yardımına polis koştuARTVİN (AA) - Artvin 'in Hopa ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) öncesi kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.Sınav merkezi olan Hopa Hüsnü Ciner İlkokuluna gelen Sude Makar, sınavın başlamasına 8 dakika kalan kimliğini evde unuttuğunu fark ederek polislerden yardım rica etti.Bunun üzerine polisler, Makar'ın ikametine en yakın ekip ile irtibata geçerek kimliğin getirilmesini istedi.Belirtilen adrese giden ekipler, baba Yaşar Makar'dan kızının nüfus cüzdanını alarak sınavın başlamasına 1 dakika kala okula getirdi.Polislerden kimliğini alan Makar, son anda sınava girmeyi başardı.O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
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