ARTVİN - İş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
- Olay yeri - Devrilen iş makinesi - Kurtarma çalışmaları Artvin 'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - İş makinesi operatörünün cenazesinin bulunduğu yerden çıkartılması için AFAD ekiplerince çalışma yürütülüyorARTVİN (AA) - Artvin 'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.İlçeye bağlı Ortacalar mevkisindeki taş ocağında operatör H.A'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkartılamadı.AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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