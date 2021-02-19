ARTVİN - İş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (2)
- Devrilen iş makinesi - Olay yerinde çalışan ekipler - Çıkarılan cesedin aşağıya indirilmesi - Ambulans ve cenaze aracının olay yerinden ayrılmasıGÜNCELLEME - Artvin 'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandıİŞÇİNİN CESEDİNİN ÇIKARILMASI EKLENDİARTVİN (AA) - Artvin 'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.Ortacalar mevkisindeki taş ocağında operatör H.A'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cesedi, AFAD ekiplerince yürütülen 6 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.H.A'nın cesedi, Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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