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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yangın sürüyor

eyüp aytekin açıklamalar

Eyüp Aytekin Hayvan 

-yangından görüntü
-Vatandaşın yangını anlatması

( ARTVİN )- Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin:- "Yangında çok sayıda evin yanı sıra çok sayıda ahır zarar gördü: Can kaybımız yok" ARTVİN

- Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sürüyor. 200 haneli köyde yanan ev sayısı 17'ye yükselirken, yangında çok sayıda ahır ve baraka da zarar gördü. Yangınla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yangın giderek büyüyor. Çok sayıda ev yanarak zarar gördü. 30'a yakın da ahırın zarar gördüğü belirtiliyor. Telef olan hayvanlar da var. Ancak vatandaşlarımızdan bir can kaybımız yok. Bölge zor bir bölge. Ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarını zor şartlarda sürdürüyor" dedi.

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