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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin'in Dereiçi Köyü'nde yangın: 15'e yakın ev yandı

Artvin'in Dereiçi Köyü'nde yangın: 15'e yakın ev yandı

yangından görüntü

-alevler
-dumanlar
-söndürme çalışmaları
-detaylar

( ARTVİN -1)- Köyde ilk belirlemelere göre 15'in üzerinde ev bilinmeyen bir nedenle yanıyor ARTVİN

- Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15'e yakın ev yanarken, yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri müdahale ediyor.
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