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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ARTVİN - İki köy karantinaya alındı

ARTVİN - İki köy karantinaya alındı

- Karantinaya alınan Seyitler Köyü girişinde emniyet güçlerinin denetimleri - Karantinaya alınan köy - Artvin Valiliği binası Artvin 'de iki köy karantinaya alındıARTVİN (AA) - Artvin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Kovid - 19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Seyitler ve Aşağı Maden köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Sirkülasyonun yoğun görüldüğü Artvin Valiliği, Artvin İl Özel İdaresi, PTT şubeleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Belediyesine girişlerde HES kodu sorgulaması zorunluluğu getirildiği belirtildi.Ayrıca Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki temizlik personeli ile güvenlik görevlilerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına göre vardiyalı çalıştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Koronavirüs Karantina Bild Trol 

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