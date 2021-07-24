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ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi

ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, selin etkili olduğu alanları inceledi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle Arhavi'ye gelişi - Selden hasar görmüş işyerleri ve evler - İş makinelerinin çalışması - Soylu'nun sel bölgesinde incelemelerde bulunması - Soylu'nun vatandaşlarla sohbeti - Soylu'nun jandarma, sağlık, polis ve AFAD personeliyle sohbeti ve fotoğraf çektirmesiİçişleri Bakanı Soylu, Artvin 'de selin etkili olduğu alanları incelediARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin 'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.Helikopterle Arhavi'ye gelen Soylu, Vali Yılmaz Doruk ile ilçe merkezinde selden hasar gören alanları inceledi.İş yerleri zarar gören esnafı gezen Soylu, vatandaşların sorunlarını dinledi.Sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Soylu, temizlik çalışmalarına yardım eden jandarma ve arama kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezine gelerek, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Polis Jandarma Esnaf Gesi Helikopter 

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