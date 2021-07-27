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ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulundu

- İçişleri Bakanı Soylu'nun, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulunması - Bakan Soylu'nun yetkililerden bilgi alması - Yeniden su basan iki mahalle - Ekiplerin çalışmasıİçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de yeniden su basan iki mahallede incelemelerde bulunduARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin 'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından yeniden su basan iki mahallede inceleme yaptı.Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.Merkezde görevli personele işlerinde kolaylık dileyen ve son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi.Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.Kapistre Deresi'nin bulunduğu bölgeye de gelen Soylu, DSİ yetkililerinden buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Bakan Süleyman Soylu'ya temasları sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un yanı sıra diğer ilgililer eşlik etti.

Su Esnaf Toplantı Sel 

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