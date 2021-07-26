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ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

ARTVİN - İçişleri Bakanı Soylu, Arhavi'de incelemelerde bulundu

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmesi - Bakan Soylu'nun merkezde görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alması - Bakan Soylu'nun Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılmasıARTVİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.Kaymakamlık önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, daha sonra Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi.

Esnaf Toplantı Sel 

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