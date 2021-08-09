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Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle kapalı olan yollardaki çalışmalardan görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

Sağanak Yağış Kapanma Yazılı Açıklama Kamu Kurum ve Kuruluşları Sağanak 


- Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Artvin-Erzurum karayolunun 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan heyelanda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Artvin Valili tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “İlimizde bugün öğleden sonra etkili olan yağışlar sonucu Artvin-Yusufeli-Erzurum karayolunun muhtelif bölgelerinde sel ve heyelan meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre söz konusu karayolunda yer yer kapanmaların olduğu olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının anlık müdahalesiyle yol açma çalışmaları kesintisiz devam etmektedir”
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