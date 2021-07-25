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ARTVİN - DSİ operatörü Şahinbaş, Arhavi'deki sele ilk müdahalesi kamerada
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
ARTVİN - DSİ operatörü Şahinbaş, Arhavi'deki sele ilk müdahalesi kamerada

ARTVİN - DSİ operatörü Şahinbaş, Arhavi'deki sele ilk müdahalesi kamerada

- DSİ'de çalışan kepçe operatörü Akif Şahinbaş'ın Arhavi'deki sel baskınında suyu tahliye etmek için ilk müdahaleyi yapması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin DSİ operatörü Akif Şahinbaş ile sohbet etmesiARTVİN (AA) - Artvin 'in Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrasında yaşanan sel felaketi sırasında ilçe merkezinde biriken suları kullandığı iş makinesiyle tahliye ederek suyun yükselmesini ve bölgedeki birçok kişinin zarar görmesini önleyen DSİ operatörü Akif Şahinbaş'ın müdahale anları kameraya yansıdı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arhavi'deki incelemeleri esnasında DSi operatörü Akif Şahinbaş ile bir süre sohbet etti.

İlk Müdahale İş Makinesi Kepçe Operatörü Sel Baskını Şiddetli Yağış 

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