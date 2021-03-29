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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu'nda şüpheli ölüm

Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu'nda şüpheli ölüm

Cesedin kanyondan çıkartılırken görüntüleri

Kanyon Şüpheli Ölüm Olay Yeri İnceleme Ziyaretçiler 

-Detaylar

( ARTVİN ) - ARTVİN

- Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu’nda erkek cesedi bulundu. Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu’nun bir erkek cesedi bulundu. Kanyonu gezen ziyaretçilerin cesedi fark etmesi sonucu ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kanyon içinde bir erkek cesedi buldu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespit çalışmasında cesedin, Kars doğumlu Taylan Berk Açak isimli vatandaşa ait olduğu belirtildi. Ölüm sebebi ise otopsi ardından netlik kazanacak. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vücudunda herhangi bir bıçak ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmayan kişinin 20-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AG-
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