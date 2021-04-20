Artvin’de yayla göçü başladı

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( ARTVİN -ÖZEL)- Artvin’in sahil ilçelerinden sürüleri ile Ardahan il sınırındaki Bilbilan Yaylası’na gitmek için günde 20 kilometre yürüyorlar- Stajyer çoban kendi sürüsüne sahip olmanın hayalini kuruyor- Artvin’de sürü sahipleri göç yolu istiyor ARTVİN



- Artvin’de baharın gelmesiyle Kemalpaşa, Hopa ve Borçka ilçelerinden başlayan yayla göçleri, Artvin-Ardahan sınırındaki 2 bin 650 rakımlı Bilbilan Yaylası’nda sona erecek. Günde 20 kilometre yol kat eden sürü sahipler iki ay sonra Bilbilan Yaylası’na ulaşmayı hedefliyor. Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, sürülerini yaylaya çıkarmak için karayolunu kullanıyor. Yer yer trafiğin aksamasına neden olan besiciler, bu durumdan oldukça rahatsız. Her gün sürüleriyle birlikte kilometrelerce yol yapan sürü sahipleri, iki ay boyunca geceyi kamyonet kasasında geçiriyor. “6 ay evden ve ailelerimizden uzak kalıyoruz” Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Osmaniye Köyü’nden 600 küçükbaş hayvanı ile birlikte Artvin-Ardahan sınırındaki 2 bin 650 rakımlı Bilbilan yaylasına doğru yola çıkan Cengiz Üçüncü, hayvancılığın dede mesleği olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi.



Göç başlayınca 6 ay evinden ailesinde uzak kaldığını söyleyen Üçüncü, “Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Göç için karayolunu kullanmamız gerek. Sürücülerden biraz anlayış bekliyoruz. Sürüleri gördüler mi biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Şuana kadar iki hayvanımız ezildi. Varışa kadar kim bilir kaç hayvanımız ezilecek. Belli bir noktalarımız var, oralarda dinlenip ertesi gün tekrar yolumuza devam ediyoruz. Yemeğimizi içmemizi kendimiz yapıyoruz. Hayatımız böyle geçiyor” dedi.

“Biz karayolunu kullanmaya meraklı değiliz” Bir diğer sürü sahibi Yücel Korkmaz ise Kemalpaşa-Bilbilan Yaylası arasında göç yolu istiyor. Karayolu kullanmak zorunda olduklarını ifade eden Korkmaz, “Bize bir yol göstermeliler. Dağ yolu mesela. Şuana kadar iki hayvanımız ezildi. Bize bir göç yolu yapmaları lazım. Hayvancılık zor meslek biz bayılmıyoruz karayolunu kullanmaya. Trafikte sürüyü zapt etmek zor. Hopa ve Kamalpaşa’dan Bilbilan’a göç eden 4 bin 5 bin sürü var. Bizde bir göç yolu gösterseler. Bu trafik sıkışmaz. Biz polise, jandarmaya rahatsızlık vermeyiz. Çevreye rahatsızlık vermeyiz” diyerek konuşmasını tamamladı. “Şuan meslek öğreniyorum. 6 ay sonra 10 kuzum olacak” Sürü sahibi eniştesinin yanında mesleği öğrenmek için ekibe katılan 18 yaşındaki lise öğrencisi Mesut Kekeç, eniştesinden ücret talep etmiyor. Meslek öğrenmek isteyen ve 6 ay gönüllü çobanlık yapacak olan Kekeç, eniştesinin vereceği 10 kuzuyla sürü sahibi olmanın hayalini kuruyor. Lise öğrencisi yaptığı açıklamada, “Cahildim iş yapmıyordum. Sonradan farkına vardım. Sürünün çoğu eniştemin, onunda konuştum benim elimde bir meslek yok ben bu işi yapmak istiyorum bana yardımcı oluru musun dedim. Eniştemde bana adam lazım gel benimle çalış dedi.

Şuan meslek öğreniyorum. Enişteme ben para filan istemiyorum dedim bana kuzu verirsin dedim. Bu yaz sonu bana 10 kuzu verecek bende bu mesleğe başlayacağım. Aynı zamanda okul okuyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim hem okul okuyorum, hem çobanlık yapıyorum. Hayat zor ama yapacak bir şey yok şartlar bu” ifadelerini kullandı. (AG-ÖS-Y)



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