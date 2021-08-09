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Artvin’de toprak altında kalan tırın sürücüsü son anda kurtuldu
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin’de toprak altında kalan tırın sürücüsü son anda kurtuldu

Artvin’de toprak altında kalan tırın sürücüsü son anda kurtuldu

Heyelan anı cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN )- Yusufeli’nde sağanak yağış etkili oldu ARTVİN

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- Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bir tır ve minibüs toprak altında kalırken sürücüleri ise son anda kurtuldu. Can kaybının olmadığı heyelanda bazı araçlar hasar gördü. Artvin’in Yusufeli ilçesine akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Artvin-Erzurum kara yolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Heyelan sonrası bir tır ve minibüs toprak altında kalırken sürücüleri ise son anda araçları terk ederek kurtuldu. Can kaybı yaşanmadığı olayda bazı araçlar hasar gördü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.
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