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Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı

Sağanak yağıştan detaylar

Yağmur Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Sağanak Su Taşkını 

-Çamurlu yollardan detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Şavşat ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle, su taşkını meydana geldi, yollar çamurla kaplandı.Artvin’in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış, sonrası ekipler çalışma başlattı.
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