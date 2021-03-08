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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin’de kaza: 2 yaralı

Artvin’de kaza: 2 yaralı

olay yerinden görüntüler

( ARTVİN )- Kaza yapan araçta sıkışan kişiye itfaiye ekipleri yardım etti ARTVİN

Bild Kabil Trol 


- Artvin’in Hopa ilçesinde bir sürücü kontrolden çıkan aracıyla yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü Emrah Kuru araç içinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, arkadaşı Yüksel Gedik ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkabildi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Emrah Kuru idaresindeki 48 J 6157 plaka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere ıslahı çalışmasının yer aldığı duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü Emrah Kuru kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, Yüksel Gedik ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan Emrah Kuru ve Yüksel Gedik, 112 Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
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