Artvin’de kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı

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( ARTVİN -YENİ GÖRÜNTÜLER-EK) ARTVİN



- Artvin’de 6 gün önce meydana gelen heyelanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.22 Temmuz’da Artvin’in Murgul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 42 yaşındaki Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyona hafriyat almak için sırada beklediği esnada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit’in Ayşe Yıldım ile nişanlı olduğu, Eylül ayında dünyaevine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

