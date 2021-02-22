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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Artvin’de karda mahsur kalan çobanlar ve sürüleri kurtarıldı

Artvin’de karda mahsur kalan çobanlar ve sürüleri kurtarıldı

Yol açma çalışmasından cep telefonu görüntüsü

Mahsur Kaldı Cep Telefonu Kar Yağışı Hayvan 

-Sürülerden Detay
-Röportajlar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1000 küçükbaş sürü ile mahsur kalan çobanlar, İl Özel idaresi ekiplerince yolları açılarak kurtarıldı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Çamurlu, Köprücük ve Osmaniye köyü mezralarında küçükbaş hayvanlarıyla besilik yapan üreticiler yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanınca mahsur kaldılar. 65 yaşındaki 50 yıllık çoban, Yılmaz Muti ve 35 yaşındaki Mehmet Muti, 1000 küçük baş hayvanını köyün mezrasında otlatırken aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kaldılar. Köye dönemeyen çobanlar İl Genel Meclis üyesi Aydın Tatar’ı telefonla arayarak yardım istediler. İl özel idaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışma sonrası mezranın yolunu açarak sürü çobanlara ulaştı. Hayvanların telef olmadan kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür eden Üretici Mehmet Muti, “burası yüksek olduğundan 1 metreye yakın kar yağdı. Bir çok hayvanımız telef olabilirdi. Devletimizden Allah razı olsun haber etmemizle yollarımız açtılar” dedi.
Ekiplerle bölgeye giden İl Genel Meclis Üyesi Aydın Tatar ise besicilerle görüşerek durumları hakkında bilgi aldı. Tatar burada yaptığı açıklamada,” sürü sahipleri bizleri arayarak yolların kapalı olduğunu ifade ettiler. Üç köy mezralarında sürüler vardı. İl Özel idaresi ekipleri hemen giderek yolları açtı. Sürü sahiplerini sürülerine kavuşturup hayvanların telef olması engellendi” ifadelerini kullandı. (AG-EK
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