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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Artvin’de istinat duvarı çöken binada yaşayan 52 hane tahliye edildi

Artvin’de istinat duvarı çöken binada yaşayan 52 hane tahliye edildi

Çöken istinat duvarından görüntüler

İş Makinesi İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Temel Kazısı Basın Mensupları 

-Binadan görüntüler
-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü, 14 katlı binada yaşayan 52 hane tahliye edildi. Artvin’in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'nden akşam saatlerinde inşaatın temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvar ve kayan topraklar nedeniyle alanda çalışma yapan kepçenin bir kısmı toprak altında kaldı. Operatör ise son anda iş makinesini terk ederek yara almadan kurtuldu. Çökmenin meydana geldiği alanın üst taraftaki bulunan 14 katlı binada yaşayan 52 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, olayın yaşandığı Yeniyol Mahallede bulunan Çoruh Caddesi karayolu trafiğe kapatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri kazı sırasında çöken istinat duvarının hemen üst bölümünde bulunan 14 katlı binada yaptığı inceleme sonrası, bir hafta süreliğine tedbir amaçlı binada yaşayanların tahliye edilmesine karar verdi. İnşaat yetkilileri, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayı görüntülemek isten basın mensuplarına tepki gösterdi. Tahliye edilen apartmanın durumu, Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelecek olan akademisyenlerin raporuna göre belirlenecek.
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