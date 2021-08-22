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Artvin’de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Artvin’de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu

Artvin’de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu

Hortum cep telefonuyla görüntülendiği anlar

( ARTVİN ) -- Artvin’de meydana gelen hortum 20 ev ve ahırın çatısına zarar verdi ARTVİN

Yağmur Jandarma Hasar Tespit Cep Telefonu 


- Artvin’in Şavşat ilçesi meydana gelen hortum paniğe neden oldu. Hortum 20 ev ve ahırın çatısını uçurdu. O görüntüler ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Artvin’in Şavşat İlçesi Pınarlı köyünde akşam saatlerinde hortumda meydana geldi. Köyde etkili olan hortum yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdi. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Oluşan hortumun yaklaşık 10 dakika sürerken hortum sonrası köye yağmur ve dolu yağdı. Korku ve paniğe neden olan hortumun geldiği an, bazı vatandaşlar tarafında cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Hortum sonrası olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. (AG-
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