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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin’de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Artvin’de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Tuzlama çalışmasından detaylar

Polis Akalan Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Kar yağışından detaylar
-Sürücülerin zor anlar yaşadığı görüntüler
-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin'de bugün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kazalara neden oldu, yolda kalan araçları vatandaşlar tarafından iterek kurtardı. Artvin Belediyesi ekipleri ise ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. Artvin’de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Akşam saatine denk gelen kar yağışı nedeniyle trafik aksadı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, yardımına belediye ve polis ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle zincirsiz araç geçişlerine izin verilmezken, yolda kalan araçları ise vatandaşlar tarafında iterek kurtardı. Ufak tefek kazaların yaşandığı kentte, Artvin Belediyesi ekipleri ana yollarda vatandaşların ve sürücülerin zorluk çekmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. (CU-
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