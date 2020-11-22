Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı



- Artvin’in Yusufeli ilçesinde 4 gün önce tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza tünelin içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki Su Kavuşumu 1 Tüneli'nde 19 Kasım Perşembe günü meydana gelen kazada, Hamza E.'nin kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Levent K.'nın kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüsle şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan Hatice Ergün (63) hayatını kaybederken, araç sürücüleri Levent K., Hamza Ergün ile minibüste bulunan Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan yaralanmıştı. Kaza anı tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.



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