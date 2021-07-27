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ARTVİN - Arhavi’deki selde boğulmak üzere olan kişi son anda kurtarıldı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ARTVİN - Arhavi’deki selde boğulmak üzere olan kişi son anda kurtarıldı

ARTVİN - Arhavi’deki selde boğulmak üzere olan kişi son anda kurtarıldı

- Sel sularının akması - Sel sularına kapılan vatandaşın boğulma tehlikesi geçirmesi - Bir vatandaşın şişme bot yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmasıARTVİN (AA) - Artvin 'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde 22 Temmuz’da meydana gelen olayda, bir kişi sel sularında boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Boğulma Tehlikesi Sel 

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