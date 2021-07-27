ARTVİN - Arhavi’deki selde boğulmak üzere olan kişi son anda kurtarıldı
- Sel sularının akması - Sel sularına kapılan vatandaşın boğulma tehlikesi geçirmesi - Bir vatandaşın şişme bot yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmasıARTVİN (AA) - Artvin 'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde 22 Temmuz’da meydana gelen olayda, bir kişi sel sularında boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım