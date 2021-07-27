ARTVİN - Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
- Sokaklarda meydana gelen su baskını - Araçların su birikintisinde ilerlemesiArhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastıARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım