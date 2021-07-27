Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ARTVİN - Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ARTVİN - Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

ARTVİN - Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

- Sokaklarda meydana gelen su baskını - Araçların su birikintisinde ilerlemesiArhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastıARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Su Su Baskını Altın 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı