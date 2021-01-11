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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

- Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüülerş

( ARTVİN ) ARTVİN

Karayolları Jandarma Cep Telefonu 


- Artvin'de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Ardahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Soğuksu mevkisinde yağışlar sonrası yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının kara yoluna düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Karayolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmayan heyelanda yolun trafiğe açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. (CU-ÖS-Y)
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